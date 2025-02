Schlagen sich Axel Schulz und Ex-Bachelor Olli bald im Ring?

Oliver Sanne (38) hat anscheinend große Pläne. Am Rande des MMA-Spektakels Oktagon 66 kam der ehemalige Bachelor offenbar in Stimmung, auch selbst in den Ring zu steigen. Das kristallisierte sich im Gespräch mit RTL heraus. "Ich habe schon Erfahrung beim Promiboxen sammeln können. Ich bin ein riesengroßer Box- und MMA-Fan. Kampfsport begeistert mich extrem", schwärmte er. Und offenbar hatte er für sein Vorhaben auch direkt einen möglichen Gegner im Kopf: "In Amerika hat vor Kurzem mit Jake Paul (28) ein YouTuber mit Mike Tyson (58) eine Legende herausgefordert. Vielleicht schnappe ich mir einfach Axel Schulz." Dann setzte er noch einen drauf und sprach die Box-Legende persönlich an: "Axel, wenn du das hier liest: dann überleg es dir! Ich bin bereit für dich."

Mittlerweile wurde die Aufforderung zum Kampf auch schon an den ehemaligen Profi-Boxer herangetragen. Auf die Herausforderung reagierte der Sportler im Interview mit dem Sender humorvoll und witzelte: "Wenn es zu dem Kampf kommt, könnte ich ja endlich mal wieder gewinnen, denn meine Siege sind ja schon lange her." Dann ging er sogar noch einen Schritt auf seinen möglichen Gegner zu und bot an: "Vielleicht können wir uns auf die Promibox-Ebene, also zwei Minuten pro Runde, einigen und da duellieren." Ein Kampf zwischen den beiden scheint also alles andere als ausgeschlossen zu sein.

Dass Olli sich nach seinem Auftritt als Rosenverteiler zu einem echten Fitness-Freak gemausert hat, ist kaum zu übersehen. Durch seine massive Muskulatur und viele Tattoos ist der ehemalige Datingshow-Kandidat mittlerweile kaum wiederzuerkennen. Und das verdankt er einem strengen Work-out, wie er im Oktober gegenüber RTL ausplauderte. Demnach trainiere er sechsmal die Woche und nehme bis zu sechs Mahlzeiten am Tag zu sich.

Kurt Krieger / Future Image / ActionPress Axel Schulz, Ex-Boxer

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, TV-Star

