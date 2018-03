Schlummert in ihr der nächste YouTube-Star? Dank ihrer berühmten Mama Cathy Lugner (27), hat Leonie Schmitz überhaupt keine Berührungsängste mit den Medien. Mit ihren zarten acht Jahren zieht es sie jetzt sogar selbst vor die Kamera. Im Promiflash-Interview verrät der Wirbelwind, in welche Fußstapfen er gerne treten möchte: "Also ich habe zwei Vorbilder, wo ich manchmal ein bisschen Ärger bekomme, dass ich die stundenlang gucke. Und zwar sind das einmal BibisBeautyPalace und Dagi Bee."



