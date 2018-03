Böse Kritik für Sebastian Panneks (30) plötzliche Knutsch-Offensive! Der diesjährige Bachelor küsst in der RTL-Show munter drauf los. Bei den Promiflash-Lesern kommt das nicht gut an. Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (32) findet's dagegen vollkommen in Ordnung: "Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Kritik schon lächerlich. Denn jetzt seien wir mal ehrlich: Vier Wochen lang trifft man sich, datet man sich, lernt man sich kennen. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man sich körperlich irgendwie nahekommt. Das ist doch ganz normal."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de