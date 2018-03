Er hat's geschafft! Schon in der zweiten Show von Let's Dance ergattert Gil Ofarim (34) unglaubliche 30 Punkte der knallharten Jury. Die heiße Salsa mit Partnerin Ekaterina Leonova (29) haut eben einfach alle um. Auch Gils Ehefrau Verena Ofarim – Die sitzt nämlich zum ersten Mal im Publikum und feuert ihren Gatten an. "Das ist Wahnsinn! Er ist ja davor kein Tänzer gewesen, also ich wusste, dass er wahnsinnig gut tanzen kann, aber dass er sooo gut tanzt, ist jetzt natürlich schon toll", gesteht die frischgebackene Zweifach-Mami gegenüber Promiflash. Na, ob so viel Support Gil mal nicht extra beflügelt hat?



