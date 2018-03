Tanga-Premiere bei Serena Williams (35)! Der Tennis-Star hing seine Sportklamotten jetzt mal in den Schrank und schlüpfte stattdessen in einen klitzekleinen Bikini. Für das Swimsuit-Shooting von Sport's Illustrated traute sich die Athletin nämlich, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Tanga anzuziehen – und fühlte sich in dem Hauch von Stoff auf Anhieb wohl. Vor traumhafter Kulisse an einem weißen Sandstrand erklärte Serena in die Kamera: "Ich bin jetzt offiziell ein Tanga-Girl!" So viel Spaß Serena das Rekeln für heiße Bikini-Pics aber auch gemacht hat, ist ihr vor allem wichtig, Frauen eine klare Botschaft mitzugeben – niemand muss mager und dürr sein, um sich in seiner Haut wohlfühlen zu dürfen. Serena Williams klare Ansage: "Es ist ok, stark auszusehen und sexy zu sein und eine Frau zu sein!"



