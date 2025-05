Süßer Clip: Serena Williams wird von Töchtern geschminkt

Serena Williams (43) ist nicht nur leidenschaftliche Tennisspielerin, sondern liebt auch Fashion und Make-up. Diese Passion hat die 23-fache Grand-Slam-Siegerin offenbar auch an ihre zwei Töchter Alexis Olympia (7) und Adira (1) weitergegeben. Das zeigt nun zumindest ein neuer Clip auf Instagram. In diesem schlüpfen Serenas Töchter in die Rollen von Make-up-Artistinnen: Die kleine Adira schminkt Serena, während ihre große Schwester Alexis eine Puppe fachmännisch mit einem Beauty-Blender bearbeitet.

"Die Art, wie Adira mit dem Schwamm umgeht! Sie ist noch nicht einmal zwei Jahre alt", betitelt Serena stolz das niedliche Video. Die zweifache Mutter fügt hinzu, dass sie bereits ihr ganzes Leben lang Make-up geliebt hat und sich freut, dass ihre Mädchen diese Leidenschaft teilen. Einen kleinen Scherz kann sich die Olympia-Siegerin dann aber doch nicht verkneifen. "Wenn ich sie jetzt noch dazu bringen könnte, einen Tennisschläger in die Hand zu nehmen...", witzelte die 43-Jährige.

In Sachen Tennis scheinen die beiden Mädchen noch nicht ganz nach ihrer Mutter zu kommen. Neben Make-up teilen sie jedoch ein weiteres Hobby: die Musik. Schon vor einigen Monaten zeigte sich, dass Musik eine große Rolle im Familienleben der Williams' spielt. Bei einem Golf-Event von Tiger Woods (49) verbrachte Serena wertvolle Zeit mit ihrer ältesten Tochter Alexis Olympia. Die beiden saßen in der ersten Reihe und sangen gemeinsam lautstark zu Jay-Zs (55) Song "Empire State of Mind". In ihrer Instagram-Story teilte die Tennis-Ikone niedliche Schnappschüsse vom Mutter-Tochter-Duo.

Instagram / serenawilliams Alexis Olympia im Mai 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im Februar 2025

