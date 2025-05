P.-Diddy-Prozess: Foto zeigt Rihanna und Serena im Bikini

Ein Bild von Rihanna (37) und Serena Williams (43) hat während des aktuellen Gerichtsverfahrens gegen P. Diddy neue Aufmerksamkeit erregt. Es zeigt die beiden Stars in Bikinis auf einem Bett liegend, gemeinsam mit einer dritten Frau, Capricorn Clark. Das Foto wurde 2012 aufgenommen und diente nun als Beweisstück im Prozess gegen den Rapper. Der Schnappschuss wurde von Diddys damaliger Freundin Cassie (38) in einem Textaustausch an den Musiker geschickt, in dem auch über sogenannte "Freak-Off"-Partys gesprochen wurde. Dabei wurde allerdings klargestellt, dass weder Rihanna noch Serena in diese Aktivitäten verwickelt waren.

Im Zentrum des Prozesses steht die Frage, ob Cassie an den besagten Partys, bei denen es laut Anschuldigungen um sexuelle Gefügigkeit und Kontrolle ging, freiwillig teilgenommen hat. Diddys Verteidiger argumentieren, dass die Sängerin diese Treffen enthusiastisch befürwortet und sogar eingefordert habe. Cassie hingegen schilderte vor Gericht, dass sie zu den Treffen gezwungen wurde, aus Angst vor Konsequenzen für ihre Karriere oder physischer Gewalt. Zudem erhob sie Vorwürfe der Manipulation und Kontrolle, die tief in den Verlauf ihrer Beziehung zu Diddy eingewoben gewesen sein sollen.

Rihanna und Serena, die in der Vergangenheit durch ihre Freundschaft und gemeinsamen Momente immer wieder für Schlagzeilen sorgten, sind nicht als Beteiligte in den Prozess verwickelt. In anderen, unabhängigen Berichten über Diddys Verhalten in Hotels wurden eigenwillige Details zu seinen Unterkünften bekannt, darunter ungewöhnlicher Einsatz von Kerzenwachs und Ölen, die regelmäßig aufwendige Reinigungen erforderlich machten. Beide setzen sich indessen weiterhin in ihren jeweiligen Karrieren durch und sind nicht nur für ihre professionellen Erfolge, sondern auch für ihren persönlichen Stil und ihre Ausstrahlung bekannt.

Getty Images Cassie und P. Diddy, 2006

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017