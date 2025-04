Serena Williams erklärt die hohen Kosten ihres Erfolgs

Bei einem exklusiven Event in Los Angeles sprach Tennislegende Serena Williams (43) offen über die hohen Kosten ihres Erfolgs. Die 43-Jährige war bei einem Pop-up-Event ihrer Beauty-Marke WYN Beauty vor Ort und teilte ihre Gedanken gegenüber People. "Erfolg ist sehr teuer", erklärte Serena und gab einen Einblick in die Opfer, die sie während ihrer Karriere bringen musste. Besonders schwer falle es ihr, Zeit ohne ihre Kinder Alexis Olympia und Adira River zu verbringen. "Ich bin hier [in Kalifornien] ohne meine Kinder, und das ist ein großer Preis für mich", verriet sie.

Serena erklärte weiter, dass der Preis des Erfolgs oft nicht finanzieller Natur sei. Stattdessen gehe es um etwas deutlich Wertvolleres. "Es kostet mich Zeit mit meiner Familie, es kostet mich Freunde, es kostet mich Beziehungen. Und das ist sehr teuer. Man muss entscheiden, ob es einem das wert ist", sagte sie. Während des Events zum ersten Geburtstag ihrer Marke WYN Beauty verriet die Unternehmerin zudem, dass sie keine weiteren großen Projekte mehr plane. "Ich bin fertig!", fügte sie lachend hinzu. Stattdessen liege ihr Fokus auf WYN Beauty, ihrer Familie und ihrer Risikokapitalfirma.

Abseits von ihrer erfolgreichen Tenniskarriere, die sie 2022 beendete, und ihren Unternehmen, steht für Serena das Thema Familie im Mittelpunkt. Seit ihrer Hochzeit mit Alexis Ohanian (41) im November 2017 zieht sie ihre beiden Töchter groß und möchte ihnen wichtige Werte mit auf den Weg geben. Besonders beschäftigt sie dabei das Thema Schönheit, wobei für sie der innere Wert im Vordergrund steht. "Es ist mir unglaublich wichtig, dass sie verstehen, dass wahre Schönheit von innen kommt", sagte sie gegenüber People. Die in Florida lebende Unternehmerin hat sich damit nicht nur beruflich, sondern auch privat als inspirierendes Vorbild etabliert. Das Event selbst bot zudem interaktive Momente, darunter Spiele, Beauty-Stationen und einen fotogenen Tennisbereich, der an Serenas sportliche Karriere erinnerte.

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Alexis Olympia Jr. und Adira River

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira

