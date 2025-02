Serena Williams und Töchterchen Olympia trällern bei Event

Serena Williams (43) genießt etwas Quality-Time mit ihrer ältesten Tochter Alexis Olympia (7). Die ehemalige Tennis-Ikone besuchte am Montag das von Tiger Woods (49) organisierte Golf-Event, wo das Mutter-Tochter-Duo sich sichtlich amüsierte. Wie Serena in ihrer Instagram-Story festhielt, sangen sie und ihre Erstgeborene in der ersten Reihe sogar gemeinsam zu Jay-Zs (55) Hit "Empire State of Mind". Zudem posierten sie für ein niedliches Selfie zusammen. Dieses bewies: Alexis ist inzwischen ganz schön erwachsen geworden – und ähnelt optisch sowohl ihrer berühmten Mama als auch ihrem Vater Alexis Ohanian (41).

Bereits vor wenigen Tagen besuchten die Tennis-Ikone und ihre Tochter eine sportliche Veranstaltung zusammen. Dort feierten sie zusammen mit Fußball-Legende David Beckham (49) die Rückkehr der Major League Soccer. Im Stadion präsentierten sich Serena und ihr Mini-Me in rosa Inter-Miami-Trikots, wobei Olympia mit glitzernden Stiefeln einen besonders coolen Auftritt hinlegte. Die Zeit mit ihrer Familie liegt der mehrfachen Wimbledon-Gewinnerin wohl sehr am Herzen. So teilt sie auf Social Media auch viele private Momente abseits des Rampenlichts. So postete Serena kürzlich einen Schnappschuss mit ihrer jüngsten Tochter Adira (1) am Strand, als sie zusammen etwas im kühlen Nass planschten. "Meine Mini Mini wollte ins Wasser. Ich konnte nicht Nein sagen", schrieb die stolze Mama zu den Fotos.

Serena ist bereits seit einigen Jahren mit ihrem Mann Alexis zusammen. 2017 schlossen die Turteltauben den Bund der Ehe und noch im selben Jahr kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt. Im August 2023 bekamen sie ihre zweite Tochter namens Adira. Während Serena viele Jahre alles für ihre erfolgreiche Tennis-Karriere gab, liegt ihr Fokus heute voll auf ihren Liebsten. "Ich habe mein ganzes Leben auf meine Karriere fokussiert, aber als ich eine Familie hatte, habe ich erkannt, dass es so viel mehr gibt", berichtete sie 2021 im Interview mit People.

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Tochter Adira, Februar 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

