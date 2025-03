Herzogin Meghan teilt Video mit Lilibet und Serena Williams

Am Wochenende gewährte Herzogin Meghan (43) ihren Fans einen seltenen und herzerwärmenden Einblick in den Alltag ihrer Familie. Die ehemalige Schauspielerin teilte ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem ihre dreijährige Tochter Prinzessin Lilibet (3) beim Spielen mit Tennislegende Serena Williams (43) zu sehen ist. Die beiden Familienmütter, die seit Jahren eng befreundet sind, veranstalteten ein gemütliches Treffen, bei dem Lilibet und Serena das Brettspiel "Candy Land" spielten. "Wenn die Tanten kommen, um zu feiern… und zu spielen! Liebe dich, Serena Williams", kommentierte Meghan ihren Clip, den sie mit der fröhlichen Hintergrundmusik "Lovely Day" von Bill Withers unterlegte. Zudem teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie sich zu den Mädels gesellt und gespannt mitverfolgt, wie das Spiel zwischen den beiden weitergeht.

Zukünftig dürfen sich die Fans der Suits-Berühmtheit über weitere solcher Einblicke in das Privatleben der ausgewanderten britischen Royals freuen: In wenigen Tagen geht Meghans neue Netflix-Serie "With Love, Meghan" an den Start, in der die Herzogin Einblicke in ihr Leben geben und ihre Leidenschaft für Kochen, Gartenarbeit und Veranstaltungen mit prominenten Gästen teilen wird. Die Veröffentlichung war ursprünglich für Januar geplant, wurde jedoch aufgrund der heftigen Waldbrände in Kalifornien verschoben.

Meghan und Serena verbindet eine tiefe Freundschaft, die bis ins Jahr 2014 zurückreicht, als sie gemeinsam an einem Charity-Event teilnahmen. Meghan schwärmte einst auf ihrem früheren Blog "The Tig" von ihrer ersten Begegnung und nannte Serena eine Vertraute, mit der sie nicht nur über Karriere, sondern auch über alltägliche Themen sprechen könne. Über die Jahre hinweg unterstützten sie sich gegenseitig in diversen Situationen – ob bei Meghans Hochzeit mit Prinz Harry (40) oder Serenas Schwangerschaft mit ihrer Tochter Olympia. "Meghan ist die stärkste Person, die ich kenne", schwärmte die Profisportlerin einst von ihrer guten Freundin.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet und Serena Williams, März 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams, ihre Tochter Alexis Olympia und Herzogin Meghan

