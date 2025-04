Serena Williams klärt über vermeintlichen Drake-Diss auf

Serena Williams (43) sorgte beim Super Bowl 2025 für Gesprächsstoff, als sie während der Halbzeitshow an der Seite von niemand Geringerem als Kendrick Lamar (37) auftrat. Der Rapper performte seinen Song "Not Like Us" – einen Diss-Track gegen Serenas Ex-Partner Drake (38), den sie zwischen 2011 und 2015 im Rahmen einer On-Off-Beziehung datete. Während des an sich schon provokanten Songs legte die Tennislegende zu allem Übel auch noch einen sogenannten Crip Walk aufs Parkett. Dieser Tanz-Move wird im Rap-Kontext gern als Provokation gedeutet, frei nach dem Motto: Ich tanze auf deinem Namen. So war für viele Zuschauer direkt klar, dass es sich nur um einen gezielten Seitenhieb auf Drake handeln kann. Jetzt stellte die Sportlerin in einem Interview mit Time Magazine jedoch klar: "Das war es absolut nicht. Ich würde so etwas nie tun." Serena sei traurig, dass Menschen ihren Auftritt so interpretiert hätten, und betonte: "Ich habe nie negative Gefühle ihm gegenüber gehegt."

Im Gespräch erklärte Serena weiter, dass sie zwar nachvollziehen könne, wie solche Missverständnisse entstehen, sie aber niemals bewusst eine solche Botschaft senden wollte. Auch ihr Ehemann Alexis Ohanian (41) verteidigte sie öffentlich und erinnerte die Kritiker daran, dass eine vergleichbare Diskussion bereits 2012 aufkam. Damals hatte sie den kontrovers diskutierten Tanzschritt, der offenbar zu ihrem Standardrepertoire gehört, nach einem Tennissieg in Wimbledon ausgeführt. Serena selbst zeigte schon damals wenig Verständnis für die öffentliche Debatte und betonte gegenüber The Guardian: "Es war einfach nur ein Tanz." Trotzdem blickt sie heute mit gemischten Gefühlen auf ihren Super-Bowl-Auftritt zurück und räumte ein: "Ich weiß nicht, ob ich es bereue oder nicht."

Was ​Serena und Drake einst verband, war für viele Fans schon damals weit mehr als nur ein On-Off-Flirt: Obwohl sie ihre Romanze nie offiziell bestätigten, sorgten gemeinsame Auftritte und Drakes Songtexte immer wieder für reichlich Spekulationen. Nach dem Ende dieser Liaison fand Serena ihr privates Glück mit Alexis, dem Mitgründer der Diskussionsplattform Reddit. Das Paar heiratete 2017 und hat mittlerweile zwei Töchter: Alexis Olympia Ohanian Jr. (7), geboren 2017, und Adira River Ohanian (1), geboren 2023. Heute konzentriert sich die 43-Jährige vor allem auf ihre Familie und ihre unternehmerischen Aktivitäten, darunter die Investmentgesellschaft "Serena Ventures".

