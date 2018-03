Wird Ryan Reynolds (40) bei heißen Liebesszenen von Blake Lively (29) etwa eifersüchtig? Bei den beiden Hollywoodstars, die seit fast fünf Jahren verheiratet sind, gehört es zum Job, immer wieder andere Menschen zu küssen. Während es die "Savages"-Darstellerin als Folter empfindet, ihren Mann mit seinen Filmpartnerinnen in intimen Posen zu sehen, bleibt Ryan dagegen ganz cool. "Mir macht das nichts aus. Und ich meine das nicht auf eine gruselige Weise. Was die Leute nicht wissen, ist, dass da 50 oder 60 müde, hungrige und überarbeitete Crew-Mitglieder direkt hinter denen stehen", verriet er jetzt in einem Interview mit Elle.

.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de