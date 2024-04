Total selten: Ryan Reynolds spricht über seine Tochter James

Kürzlich teilte Ryan Reynolds (47) in einer Hommage an Michael J. Fox (62) für Time einen rührenden Moment mit seiner Tochter James (9). Im letzten Jahr habe er ihr den Filmklassiker Zurück in die Zukunft gezeigt, welcher direkt ihr Lieblingsfilm geworden sei. Dies sei der Moment gewesen, in dem ihm der Gedanke an Michael etwas klargemacht habe: "Ich muss meiner Tochter nicht das Maß an Mitgefühl beibringen, das Mike hat. Oder ihr beibringen, Geschichten so zu erzählen, wie Mike sie erzählt. Ich muss ihr beibringen, dass es in Ordnung ist, viel zu fallen. Das ist der beste Weg, um zu wissen, dass man fliegt."

Ryan habe den "Zurück in die Zukunft"-Hauptdarsteller bereits vor 17 Jahren kennengelernt. In den 90er-Jahren wurde dem heute 62-Jährigen eine Parkinsonerkrankung diagnostiziert. Trotz der Krankheit verfolgte der Filmstar seine Karriere viele Jahre weiter und gründete gleichzeitig seine eigene Stiftung, mit der er in der Parkinson-Forschung aktiv ist. Der 47-Jährige drückte in der Hommage auch seine Dankbarkeit dafür aus, dass Michael damit vielen Erkrankten, wie auch Ryans Vater, das Gefühl gegeben habe, nicht allein damit zu sein. "Es wäre irgendwie faul, ihn einfach als Filmstar zu bezeichnen, der das Leben von Menschen aus der ganzen Welt mit seinem einzigartigen Witz und Charme geprägt hat. Er ist die Summe dieser wunderbaren Teile und noch so viel mehr", formuliert der Vierfachvater seine rührenden Worte. Die Freundschaft mit dem "Teen Wolf"-Darsteller sei für Ryan ein großes Glück.

Dass er die Hauptfigur ihres neuen Lieblingsfilmes persönlich kennt, habe der Deadpool-Darsteller der kleinen James allerdings noch nicht verraten. Inzwischen sind Ryan und seine Frau Gossip Girl-Star Blake Lively (36) Eltern von vier gemeinsamen Kindern. Es ist etwas Besonderes, dass das Ehepaar solche privaten Einblicke in das Familienleben mit ihrem Nachwuchs gibt. Auch der Name des Babys, das Anfang des vergangenen Jahres James, Betty (4) und Inez (7) zu großen Schwestern machte, ist bis heute noch ein Geheimnis.

Getty Images Michael J. Fox, "Zurück in die Zukunft"-Star

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

