"Er ist traumhaft": Blake Lively schwärmt von Ryan Reynolds!

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) gelten als eines der Traumpaare Hollywoods schlechthin. Anlässlich eines neuen Kinderfilms namens "IF: Imaginäre Freunde", in dem ihr Liebster eine Rolle spielt, schwärmt die Schauspielerin auf supersüße Weise vom Vater ihrer Kinder in ihrer Instagram-Story. "Alles, was ich als Kind geglaubt habe, hat sich als wahr herausgestellt. Sein Name ist Vancity Reynolds", merkt die Beauty an und fügt hinzu: "Nun, sein offizieller Name ist nicht Vancity Reynolds. Aber er ist traumhaft und er ist im IF-Film zu sehen, der auch pure Magie ist."

Auch Blake übernimmt in dem teilweise animierten Film eine Rolle – allerdings als Synchronsprecherin. Neben der Gossip Girl-Darstellerin werden auch Emily Blunt (41), George Clooney (62), Bradley Cooper (49), Matt Damon (53) und zahlreiche weitere Stars zu hören sein. Blake und Ryan haben übrigens seit über zehn Jahren nicht mehr gemeinsam in einem Film mitgespielt. Die Zusammenarbeit an diesem Streifen dürfte daher eine besondere Bedeutung für die beiden haben, denn 2010 waren sie sich während der Dreharbeiten zu Green Lantern nähergekommen und heirateten nur zwei Jahre später.

Mittlerweile haben der 47-Jährige und die US-Amerikanerin bereits vier gemeinsame Kinder namens James (9), Inez (7) und Betty (4) – den Namen des jüngsten Nachwuchses, das im vergangenen Jahr das Licht der Welt erblickte, hat das Ehepaar bisher noch nicht öffentlich enthüllt. In einem Interview mit ET Canada verriet Ryan jedoch, wie glücklich er über den Familienzuwachs sei. "Von zwei auf drei Kinder war ein großer Sprung. Drei auf vier weniger. Ich kann nicht für meine Frau sprechen, aber es ist nur das, was ich beobachtet habe", gab er preis und machte deutlich: "Aber wir lieben es. Wissen Sie, wir wären Idioten, wenn wir es nicht lieben würden."

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, November 2022

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit zwei ihrer Kinder

