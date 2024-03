Ohne diese Person wäre Blake Lively keine Schauspielerin!

Sie wäre beinahe keine Schauspielerin geworden! Hollywood-Star Blake Lively (36) erinnert sich in der Videoserie "Further Ado" von Schauspielkollegin Amber Tamblyn (40) an die Anfänge ihrer Karriere zurück. Die 36-Jährige verrät, dass sie ohne ihren Bruder vielleicht gar keine Schauspielerin geworden wäre: "Ich wusste nicht, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen wollte, aber ich war mir sicher, dass es nicht die Schauspielerei sein wird", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Mein Bruder hat mich ausgetrickst, für eine Show vorzusprechen". Dieses Vorsprechen war der Beginn einer steilen Karriere für die Gossip Girl-Darstellerin.

Ihren Durchbruch hatte sie mit dem Film "Eine für 4" aus dem Jahr 2005, in dem sie neben Amber Tamblyn, Alexis Bledel (42) und America Ferrera (39) die Hauptrolle spielte. Auch heute verbindet Blake und den Cast eine tiefe Freundschaft: "Blake und ich haben so viel zusammen durchgemacht: Ich durfte bei ihrem ersten Vorsprechen für eine große Filmrolle im 'Eine für 4'-Franchise dabei sein, als sie gerade mal 16 Jahre alt war", schwärmt Schauspielerin Amber von Blake und ergänzt: "Sie ist eine neugierige, verspielte, fröhliche Seele, und ich bin begeistert, dass wir seit mehr als zwei Jahrzehnten diese Freundschaft pflegen."

Für die Schauspielerin sei die Arbeit an "Eine für 4" ein ganz besonderes Projekt gewesen, da sie dort "die besten Erfahrungen, die man sich vorstellen kann", gemacht habe. "In einer Branche, in der Frauen oft gegeneinander ausgespielt werden, hat die Freundschaft der Darstellerinnen die Regeln außer Kraft gesetzt", schwärmt Blake von der gemeinsamen Zeit. Auch das Sequel, das 2008 erschien, begeisterte Fans weltweit und erweckte den Wunsch vieler, auch die anderen Bücher der "Eine für 4"-Autorin Ann Brashares verfilmt zu sehen. Blake verrät, sie würde sofort an einem dritten Teil mitwirken, sollte das Drehbuch stimmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / americaferrera Alexis Bledel, America Ferrera, Amber Tamblyn und Blake Lively im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es eigentlich gar nicht Blakes Wunsch war, Schauspielerin zu werden? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de