Blake Lively entschuldigt sich bei Kate für Photoshop-Witz

Blake Lively (36) gesteht sich ein, dass sie zu weit gegangen ist. Das bearbeitete Muttertagsfoto von Prinzessin Kate (42) sorgte für viele Schlagzeilen und zahlreiche Witze. Auch die Schauspielerin teilte im Zuge dessen ein Foto, womit sie auf den Foto-Fail anspielte. Nach der Bekanntgabe der Krebsdiagnose der Royal-Lady entschuldigt sich die Gossip Girl-Darstellerin nun dafür: "Ich habe einen dummen Beitrag über die Photoshop-Fail-Geschichte gemacht und, oh Mann, über diesen Beitrag schäme ich mich heute. Es tut mir leid", schreibt sie in ihrer Instagram-Story und fügt abschließend hinzu: "Ich sende Liebe und gute Wünsche an alle, immer."

Blake war nicht die einzige Berühmtheit, die sich über die Gerüchte um Kate lustig gemacht hat. Auch Kim Kardashian (43) zog mit. Sie postete auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Auto posiert. Darunter witzelte sie: "Auf dem Weg, Kate zu finden." Die Meinungen der Fans zu ihrem Scherz gingen weit auseinander. Viele hielten ihren Post für geschmacklos. "Ich hätte gedacht, dass du mehr Mitgefühl hast", lautete nur ein Kommentar. Einige fanden ihre Worte aber lustig: "Wenn sie jemand finden kann, dann bist du das Kim." Zu dem Zeitpunkt war allerdings noch nicht bekannt, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt ist – die Kommentare wären sonst vielleicht anders ausgefallen.

Kate veröffentliche am Freitagabend ein emotionales Video, in dem sie die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand nach ihrer Bauch-OP aufklärte. "Die Operation war erfolgreich. Untersuchungen nach der Operation ergaben jedoch, dass da doch Krebs war", schilderte die Dreifachmutter in dem BBC-Video. Sie sei im Anfangsstadium und unterziehe sich auf Anraten ihres medizinischen Teams momentan einer präventiven Chemotherapie. Es gehe ihr aber den Umständen entsprechend gut und sie werde von Tag zu Tag fitter.

Getty Images Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

