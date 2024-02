"Kokain": Blake Lively vergleicht das Muttersein mit Drogen!

Blake Lively (36) hatte ihren jetzigen Ehemann Ryan Reynolds (47) 2010 am Set von "Green Lantern" kennen und lieben gelernt. Mittlerweile sind die beiden Eltern von vier Kindern: James, Inez und Betty – Anfang vergangenen Jahres erblickte dann ihr viertes Kind das Licht der Welt, den Namen hält das Ehepaar aber bisher geheim. Ihr Leben als vierfache Mama scheint die Gossip Girl-Darstellerin aber in vollen Zügen zu genießen: Blake schwärmt von ihrer Mutterschaft!

"Ich weiß, dass ich ein mit Haut überzogenes Nervensystem bin, weil das die Anatomie eines Menschen ist, aber mein Nervensystem fühlt sich elektrisiert an, seit ich Kinder habe", erzählt die 36-Jährige in der Show Further Ado. Doch damit nicht genug: Blake vergleicht das Muttersein sogar mit Drogenkonsum. "Wenn ich Angst vor etwas habe, ist es so viel größer und schneller und heller, wenn ich Liebe fühle, ist es heller. So muss sich Kokain anfühlen." Das wirke sich auch positiv auf ihre Kreativität aus.

Doch auch Ehemann Ryan ist total glücklich als Familienvater. "Für mich ist es die schönste Zeit meines Tages, sie zur Schule zu bringen und wieder abzuholen", verriet er in einem Interview mit People. Er betonte, dass er aufrichtig an dem Leben seiner Kinder interessiert sei und er über alles mit ihnen rede.

Ryan Reynolds und Blake Lively

Blake Lively, Februar 2024

Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

