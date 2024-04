Blake Lively ehrt ihre langjährige Freundin America Ferrera

Blake Lively (36) würdigte ihre beste Freundin America Ferrera (40). Im April 2024 schrieb sie für die Times-Ausgabe der "100 Most Influential People Of 2024" ein paar lobende Worte über ihre ehemalige Kollegin: "Wir durften beobachten, wie die Welt America entdeckt hat. Unsere Freundin, unser Vorbild, unsere Verbündete, unsere Schwester, die sich in die Lüfte schwang, wie nur sie es kann." Die beiden Beautys sind mittlerweile schon seit 20 Jahren befreundet.

"Seitdem ich 16 Jahre alt bin, ist diese Frau das beste Beispiel für eine wahre Freundin. Für eine Künstlerin. Für einen Menschen", schreibt Blake weiter in dem Times-Artikel. Sie sei America dankbar dafür, dass diese ihr Leben und ihr Talent mit allen geteilt habe. Es sei ihr eine große Ehre zu sehen, dass ihre Freundin so vielen Frauen Mut gibt. "Ich liebe dich, Schwester. Für immer", schließt sie ihre Würdigung ab.

America wurde durch Filme wie "Ugly Betty" oder "Real Women Have Curves" berühmt. Für ihre letzte Rolle im Kinofilm Barbie bekam sie sogar eine Oscar-Nominierung. America übernahm dort die Rolle der Mattel-Angestellten Gloria, die aus Versehen in der Barbiewelt landet und dort eine feministische Rede darüber hält, dass viele unerfüllbare Erwartungen an Frauen gestellt werden. "Ich habe mich so für meine Jeans-Schwester America Ferrera gefreut. Sie ist das Beste im Barbie-Film, weil sie das Beste von allem ist, von dem sie ein Teil ist", schrieb Blake Lively im Januar in einem Instagram-Beitrag.

