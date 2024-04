Michele Morrone und Blake Lively drehen gemeinsamen Film!

Michele Morrone (33) wurde durch das Netflix-Erotikdrama 365 Tage bekannt. Seither ist der gebürtige Italiener nicht nur auf der Leinwand zu sehen, sondern hat sich auch längst einen Namen in der Musikbranche gemacht. Wie Deadline berichtet, ergattert er nun sogar eine der begehrten Rollen in einem Hollywood-Cast. Dabei spielt der Hottie an der Seite von niemand Geringerem als dem Gossip Girl-Star Blake Lively (36). Bei dem neuen Film soll es sich um die Fortsetzung des Kassenschlagers "Nur ein kleiner Gefallen" handeln. Bereits im Jahr 2018 hatte der Thriller zahlreiche Zuschauer in die Kinos gelockt.

Im zweiten Teil des Films werden auch andere bekannte Gesichter zu sehen sein. Denn neben Michele und der "The Shallows"-Darstellerin sind damit unter anderem auch Anna Kendrick (38) und Henry Golding zurück auf der großen Leinwand. Auch, was die Fans inhaltlich erwartet, ist bereits bekannt. Denn, wie das Nachrichtenportal weiter berichtet, soll die Fortsetzung noch weiter in das Leben der mysteriösen Emily, gespielt von Blake, eintauchen. Im Mittelpunkt wird diesmal vor allem ihre Hochzeit stehen, die wie gewohnt "mit vielen Wendungen, Mord und Verrat" verknüpft ist.

Dass Blake heute überhaupt als erfolgreiche Schauspielerin vor der Kamera steht, soll sie vor allem einem Menschen in ihrem Leben zu verdanken haben. "Mein Bruder hat mich ausgetrickst, für eine Show vorzusprechen", plauderte die 36-Jährige vor wenigen Wochen in der Videoserie "Further Ado" ihrer Schauspielkollegin Amber Tamblyn (40) aus. Als sie auf die Anfänge ihrer Karriere zu sprechen kam, verriet sie: "Ich wusste nicht, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen wollte, aber ich war mir sicher, dass es nicht die Schauspielerei sein wird."

