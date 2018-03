Kommt jetzt das erste Bachelor-Baby? In der Kuppelshow findet Sebastian Pannek (30) in Clea-Lacy (25) die große Liebe. Nach den Schwangerschaftsgerüchten verrät Sebastian jetzt im Promiflash-Interview, was an den Spekulationen dran ist: "Dass wir beide Kinder wollen, klar haben wir darüber schon mal gesprochen. Wir haben ja auch so ein gewisses Alter, wo die Beziehungen dann auch schon ernsthaft zu führen sind", erklärte der 30-Jährige. Das Paar wolle sich aber nicht unter Druck setzen lassen. "Ich meine, wir sind jetzt über vier Monate zusammen, das ist natürlich noch frisch. Und da haben wir uns jetzt keine Deadline gesetzt oder so, sondern lassen alles auf uns zukommen!"



