Von der Sängerin zum Beauty-Wrap: Kim Gloss (24) lässt sich einmal komplett in Frischhaltefolie einwickeln! Beim sogenannten Bodywrapping sollen die Konturen gestrafft und kleine Dellen geglättet werden – und genau das probiert die Hamburgerin jetzt aus. Ihre erste Behandlung der zehnwöchigen Kur teilte Kim auf Snapchat mit ihren Followern. Doch wer schön sein will, muss bekanntlich leiden und da machte Kim keine Ausnahme: "Ich bin jetzt komplett eingewickelt und ich fühle mich wie ein Baum. Ich kann mich nicht bewegen!" Beine und Arme wurden schließlich komplett in mehrere Schichten Klarsichtfolie eingepackt – da bleibt wahrlich nicht viel Bewegungsfreiheit für Beauty-Fan Kim!



