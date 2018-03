Prison Break ist zurück! Und beim Screening der Serie hat sich jetzt gezeigt, wie sich die Darsteller in den letzten acht Jahren verändert haben. Eins lässt sich definitiv sagen: Die Männer werden mit dem Alter immer attraktiver! Wentworth Miller und Serienbruder Dominic Purcell waren ihre 44 und 47 Jahre kaum anzusehen. Der einzige Unterschied zu 2009: Michael ist heute deutlich ergraut. Bei Knast-Kollege T-Bag hingegen war überhaupt kein Frisurenunterschied zu erkennen. Dafür überraschte Rockmond Dunbar (44) alias C-Note die Fans mit einem echten Vollbart. Und nicht nur das! Gleichzeitig präsentierte der Schauspieler den Baby-Bauch von seiner Frau Maya Gilbert. Und was macht die Serien-Dame Sarah Wayne Callies (39)? Beim Screening war sie zwar nicht dabei, aber auch sie wirkt immer noch so jung, wie vor acht Jahren.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de