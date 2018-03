Das muss ihr erstmal einer nachmachen! The Biggest Loser-Star Alexandra (33) verlor durch ihre Teilnahme an der TV-Show unglaubliche 53 Kilo und gewann so die Abnehm-Sendung. Neben ihrem neuen Gewicht von 50 Kilogramm erhielt sie 50.000 Euro Preisgeld und den Start in eine ganz neue Zukunft. Ob die wohl auch einen neuen Job beinhaltet? Promiflash fragte den Reality-Star, ob Alexandra sich vorstellen könnte, ins Model-Business einzusteigen. Und die schien nicht abgeneigt: "Es gibt so viele Sachen, die ich mir jetzt mittlerweile vorstellen kann, die vorher überhaupt gar keine Option für mich waren, weil ich mich total unwohl gefühlt habe. Das sind aber auch Sachen, mit denen ich mich jetzt noch gar nicht so konkret auseinandergesetzt habe. Ich habe gemerkt, dass mir dieses Shooting Spaß gemacht hat und ich fand das schön, für die Bilder zu posieren. Ich kann mir das auch ein zweites und ein drittes Mal vorstellen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de