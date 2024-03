Mehr TV? Das plant Giulio nach seinem "Biggest Loser"-Sieg

Ist das der Anfang einer großen TV-Karriere? In der diesjährigen Staffel von The Biggest Loser konnte Giulio Arancio als Sieger hervorgehen. Dafür nahm er im Rahmen der Sendung stolze 72 Kilogramm ab. Aber ist für Giulio nach dem Ende von "The Biggest Loser" nun Schluss im Fernsehen – oder könnte er sich zukünftig noch die ein oder andere Teilnahme an weiteren Formaten vorstellen?

Im Interview mit Promiflash plaudert der 31-Jährige offen über seine Pläne. "Ich liebe die TV-Branche und könnte mir auch vorstellen, in anderen Formaten mitzumachen", verrät er. Unter anderem könne er sich auch eine gemeinsame Show-Teilnahme mit seiner Partnerin Nicole vorstellen. Laut Giulio ist bereits einiges in Planung. "Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, da wird noch vieles kommen", verspricht er.

Für Giulio war die diesjährige Teilnahme an "The Biggest Loser" schon die zweite Chance in der Sendung. Bereits im Jahr 2015 nahm er an der beliebten Abnehmshow teil. Ins Finale schaffte es der zweifache Vater damals jedoch nicht.

SAT.1/ Willi Weber Giulio Arancio, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2024

Instagram / christine_theiss_official Dr. Christine Theiss und Giulio Arancio, 2024

SAT.1 Giulio Arancio bei "The Biggest Loser" 2024

