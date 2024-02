"The Biggest Loser": Diese Kanditaten sind im Halbfinale!

Ein weiterer emotionaler Abschied. In der achten Folge von The Biggest Loser wurden wieder die Grenzen der Kandidaten getestet. Nach wochenlanger Arbeit war es Zeit für das Umstyling. Auf einem Laufsteg am Strand präsentierten sich die letzten acht Teilnehmer vor ihren Coaches. Danach ging es direkt an die nächste Challenge: Die Teams mussten sich mit schweren Gewichten abschleppen. Trotzdem hat es für zwei Kandidaten nicht mehr für das Halbfinale gereicht.

Nach dem schockierenden Ergebnis mussten dieses Mal Dominik und Fabienne die Show verlassen. Mit dem prozentualen Ergebnis lagen Nadine und Dominik aus Team Grün unter der gelben Linie. Da das grüne Team die Challenge gewann, konnte Nadine sich mit einem Bonus retten. Doch Dominik schaffte es nicht. Er und Fabienne aus Team Rot rutschten auf den letzten Platz.

Für das gesamte Team ist es ein wohl ein schmerzhafter Abschied. "Ich liebe Fabienne. Ich liebe Dominik, mir hat das einfach wehgetan", gibt Fabiennes Teamkollegin Lisa zu. Dominik scheint von sich enttäuscht zu sein: "Ich darf jetzt nach Hause gehen, weil eine einzige Woche nicht funktioniert hat." Doch Fabienne bleibt positiv: "Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Chrissy. Und dafür danke ich dir vom ganzen Herzen!", sagt die Kandidatin unter Tränen.

SAT.1 Thorsten, Ramin Abtin und Lukas bei "The Biggest Loser" 2024

Sat.1 Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2024

SAT.1/Julian Essink Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

