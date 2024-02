"The Biggest Loser"-Umstyling: Das sagen die Kandidaten!

Sie fühlen sich wie neu! Die vergangenen Wochen waren sehr emotional. Nun startete The Biggest Loser in die achte Folge. Dieses Mal fand das Umstyling mit den letzten acht Kandidaten statt. Nach wochenlanger und harter Arbeit durften sie ihren Fortschritt in einem komplett neuen Look präsentieren. Die Teilnehmer werden dabei von Fashion- und Beauty-Experten beraten. Das sagen Betty, Maike und Co. zu ihrem neuen Aussehen!

In der aktuellen Folge von "The Biggest Loser – Leben leicht gemacht" durften die Kandidaten am Strand auf Naxos sich auf einem Laufsteg präsentieren. Vor allem Maike war von ihrem neuen Look überzeugt: "Ich mag meine Haare. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich das im Spiegel bin. Wie schön ich aussehen kann, das ist ein tolles Gefühl, dass man das erkennen kann." Auch Nadine präsentierte sich in einem brandneuen Leopardenkleid. "Ich habe mich selbst noch nie so schön gefunden. Ich bin megahappy." Betty wurde bei ihrem Anblick ebenfalls emotional: "Ach Gott, so toll habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich fühle mich richtig gut."

Doch die Zuschauer sind alles andere als begeistert von Umstyling. "Die letzten Jahre war es ein Highlight, am Strand ist es nicht so gut", schrieb ein Fan auf Instagram. Auch über das Outfit von Fabienne wurde hergezogen: "Was zur Hölle haben sie Fabienne angezogen?" Diese trug eine schwarze Lederleggins, kombiniert mit einem grünen Top.

SAT.1 Christine Theiss, Ramin Abtin und die Kandidaten bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht"

Sat.1 Kandidaten bei "The Biggest Loser" 2024

SAT.1/Julian Essink Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

