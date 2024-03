Dieser Kandidat gewinnt das große "The Biggest Loser"-Finale

Heute war es endlich so weit! Seit Anfang Januar flimmert schon die 15. Staffel von The Biggest Loser über die Bildschirme. Dabei sagten einige Kandidaten den Kilos den Kampf an. In der vergangenen Woche konnten sich Lisa, Nadine, Giulio und Lukas einen Platz im großen Finale sichern. Doch wer konnte sich am Ende den Sieg bei "The Biggest Loser" holen?

Giulio hatte mit 177,2 Kilogramm in die Sendung gestartet. Im Finale stellte sich der 31-Jährige ein letztes Mal auf die Waage und präsentierte ein beeindruckendes Ergebnis. Dank einer eisernen Disziplin und einem harten Training wog er nur noch 105,2 Kilogramm – eine Differenz von 72 Kilos. Damit geht der zweifache Vater als klarer Gewinner und mit einer Siegprämie von 50.000 Euro nach Hause.

Der Weg bis ins Finale war für die Kandidaten alles andere als leicht. Vor allem im Camp auf Naxos wurden die Teilnehmer an ihre Grenzen gebracht. Im Promiflash-Interview sprachen Lisa, Nadine und Giulio offen über ihre größten Herausforderungen.

SAT.1/ Willi Weber Giulio Arancio, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2024

Sat.1 / Willi Weber Lisa beim "The Biggest Loser"-Finale 2024

Sat.1 Lisa und Nadine bei "The Biggest Loser", 2024

