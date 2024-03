Noch mal "Biggest Loser"-Coach? Christine Theiss will mehr!

Es war eine absolute Premiere! Bereits seit einigen Jahren ist Dr. Christine Theiss (44) ein Teil von The Biggest Loser. Während sie in den vorherigen Staffeln als Camp-Chefin durch die beliebte Abnehmshow geführt hatte, übernahm sie in diesem Jahr zum ersten Mal die Rolle als Coach. Dabei stand sie dem Team Rot mit Rat und Tat zur Seite. Doch will Christine auch in der nächsten Staffel wieder als Trainerin dabei sein?

"Das kann ich mir sehr gut vorstellen", verrät die Sportlerin im Interview mit Promiflash. "Der Job als Trainerin ist deutlich intensiver, emotionaler und auch das Arbeitspensum ist höher. Es macht mir unglaublich viel Spaß, mich auf das Team einzulassen, Lösungen zu suchen und noch näher an den Menschen zu sein. Also ein ganz klares Ja!", fährt Christine fort.

Bereits in einem früheren Promiflash-Interview machte die ehemalige Kickboxerin deutlich, wie sehr sie es liebt, die Kandidaten bei ihrer Abnehmreise zu begleiten. "Es wird nie langweilig und bleibt immer eine schöne Herausforderung. Außerdem ist das 'The Biggest Loser'-Team hinter den Kameras einfach sensationell, mit einem großartigen Teamspirit", erklärte Christine.

Getty Images Christine Theiss, "The Biggest Loser"-Coach

Getty Images Christine Theiss, "The Biggest Loser"-Coach

SAT.1 Christine Theiss, ehemalige Profi-Kickboxerin

