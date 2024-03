Das war für "Biggest Loser"-Finalisten das Härteste im Camp

Hinter ihnen liegt eine intensive Zeit! In der aktuellen Staffel von The Biggest Loser sagen wieder einige Kandidaten den Kilos den Kampf an. Unter anderem zogen die Kandidaten neun Wochen lang in ein Camp auf Naxos in Griechenland, um intensiv zu trainieren und um den Einzug ins große Finale zu kämpfen. Am Ende konnten sich Lisa, Nadine, Giulio und Lukas für die Endrunde qualifizieren. Doch was war für die Finalisten die größte Challenge im Camp?

Im Interview mit Promiflash sprechen Lisa, Nadine und Giulio offen über ihre Erfahrungen. "Um ehrlich zu sein: Es war alles hart. Die komplette Ernährungsumstellung, das ganze Training und vor allem habe ich meine Freundin und meine zwei Kinder sehr vermisst", verrät Giulio. Für Lisa war vor allem das Erlernen von Disziplin eine enorme Herausforderung. "Ich hatte jede Woche Probleme und war oft verzweifelt, aber ich habe jede Woche daran geglaubt, dass ich mich und meine Lieben stolz machen werde", erklärt sie. Bei Nadine bestand die größte Challenge vor allem darin, ihre Ängste zu überwinden und Grenzen zu überschreiten.

Heute Abend entscheidet sich bereits, wer von den vier Teilnehmern "The Biggest Loser" gewinnen wird. Über die Chance, im Finale zu stehen, sind Lisa, Nadine und Giulio unfassbar stolz. "Alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erreicht und gewonnen habe, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen: Selbstliebe, die Erkenntnis und das Gefühl, mich wertvoll zu finden und einen wundervollen Trainer an meiner Seite zu haben", erklärt Nadine gegenüber Promiflash.

