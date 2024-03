Diese Kandidaten stehen im großen "The Biggest Loser"-Finale

Die Würfel sind gefallen. Bei The Biggest Loser – Leben leicht gemacht treten übergewichtige Kandidaten zum ultimativen Abnehm-Wettbewerb gegeneinander an. Beim Kampf gegen die Waage bekommen sie professionelle Unterstützung von ihren prominenten Teamchefs: Christine Theiss (44) und Ramin Abtin (51). Langsam aber sicher neigt sich die 15. Staffel dem Ende zu. Nun ist es offiziell: Diese Teilnehmer ziehen ins große Finale ein!

In der neunten Folge von "The Biggest Loser" auf geht es um alles oder nichts – der begehrte Einzug ins diesjährige Finale steht auf der Matte. Nur vier der sechs Kandidaten kommen in die entscheidende Runde. "Bevor die Prozentzahlen kommen, ist man natürlich sehr aufgeregt, weil das sind die Zahlen, die entscheiden", macht Ramin klar.

Ein Blick auf das Display schafft Klarheit: Lisa und Giulio aus Team Rot sowie Nadine und Lukas aus Team Grün können sich einen Platz im großen Finale sichern. "Ich hab mich riesig gefreut, dass diese harte Arbeit belohnt wurde", freut sich Letzterer. Für Maike aus Team Rot und Betty aus Team Grün hat es hingegen nicht gereicht – die beiden scheiden nach neun Wochen aus.

SAT.1/Julian Essink Christine Theiss und Ramin Abtin bei "The Biggest Loser"

SAT.1 Christine Theiss, Ramin Abtin und die Kandidaten bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht"

