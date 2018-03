Sie ist nicht wiederzuerkennen! June Shannon, bekannt als Honey Boo Boos (11) lebhafte "Mama June", ist aus dem amerikanischen Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Die einst übergewichtige Vierfach-Mutter überrascht nun mit ihrem neuen Ich: June hat mehr als 130 Kilo abgenommen – und ist heiß wie nie! Bei ihrer dramatischen Verwandlung hatte die 37-Jährige aber tatkräftige Unterstützung: Neben eiserner Disziplin führten vor allem mehrere chirurgische Eingriffe zu dem besonderen Wow-Effekt. Ganz klar: June möchte ihre Fans an ihrem Erfolg teilhaben lassen! Die Sendung "Mama June – From Not To Hot" dokumentiert daher ihren Weg zur Komplettverwandlung und sorgt schon jetzt, zwei Monate vor Ausstrahlung, für Begeisterung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de