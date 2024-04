Hat June Shannon etwa ihre Tochter Honey Boo Boo beklaut?

June Shannon (44) soll ihre Tochter Honey Boo Boo (18) bestohlen haben. Das wirft die 18-Jährige jetzt ihrer Mutter vor. In der aktuellen Folge von "Mama June: Family Crisis" behauptet Alana, wie Honey Boo Boo mit bürgerlichen Namen heißt, dass June ca. 32.876 Euro von ihr entwendet habe. Außerdem soll sich die 44-Jährige geweigert haben, Alanas Studiengebühren zu bezahlen. In einer hitzigen Diskussion konfrontiert die US-Amerikanerin ihre Mutter. Nachdem June die Vorwürfe gegen sie abstreitet, droht Alana damit, sie zu verklagen und vor Gericht zu bringen.

Unterstützung findet Alana bei ihrer Schwester Lauryn Shannon, auch bekannt als Pumpkin. Laut ihr sei ihre Mutter nicht hilfsbereit und habe knapp 469.670 Euro wegen ihrer langjährigen Drogensucht verloren. In einer vergangenen Folge der beliebten Reality-TV-Show besprachen die Schwestern bereits über Junes Umgang mit dem von der Familie erwirtschafteten Geld. Die beiden kamen zu dem Ergebnis, dass ihre Mama versuche so wenig wie nur möglich auf Alanas Konto einzubezahlen und sich den Rest selbst in die Tasche zu stecken. Schon damals überlegte Alana, ihre Mutter deshalb zu verklagen.

Das Thema Geld scheint bei den Shannons ständig ein heikles Thema zu sein. Anfang des Jahres warf June dem Ex-Freund ihrer an Krebs verstorbenen Tochter Anna Cardwell (✝29) vor, er habe Annas Kinder nur wegen des Unterhalts bei sich aufgenommen. "Er hat kein Recht auf Kaitlyn. Bei der Sache mit Michael geht es um Geld und bei Kaitlyn sollte es nicht ums Geld gehen. Kaitlyn will von ihrer biologischen Familie aufgezogen werden", regte sie sich im Interview mit The Sun auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alana "Honey Boo Boo" Thompson and Lauryn 'Pumpkin' Shannon, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images June Shannon, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Honey Boo Boo ihre Mutter anzeigen wird? Ja, das wird sie bestimmt machen. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de