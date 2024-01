June Shannon hat Geschwülste am Körper und Atemprobleme!

June Shannon (44) macht gerade viel durch. Im Dezember musste die Reality-TV-Persönlichkeit einen schweren Verlust verkraften: Ihre Tochter Anna Cardwell starb im Alter von nur 29 Jahren. Seitdem kämpft sie mit deren Ex um das Sorgerecht der hinterbliebenen Kinder Kaitlyn und Kylee. Sie wirft ihrem einstigen Schwiegersohn sogar Missbrauch vor. Nebenbei hat June jetzt auch noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

In einem Instagram-Livestream verriet die 44-Jährige, dass sich vor einer Weile mehrere Geschwülste an ihrem Körper gebildet haben. Da sie sich zu dieser Zeit um ihre krebskranke Tochter Anna gekümmert hatte, ging sie damit jedoch nicht gleich zum Arzt. Nun wünscht sie sich Klarheit: "Ich möchte wissen, was mit meiner Brust los ist, denn ich kann nicht atmen. Ich habe eine Beule am Rücken. Da ist ein Knoten im oberen Teil meiner Brust."

June wolle nun eine Mammografie, eine Methode zur Früherkennung von Brustkrebs, durchführen lassen. Der eine Knoten sei direkt auf der Seite ihres Herzens – ein EKG lieferte bisher keine Klarheit. "Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Implantat auf dieser Seite zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Lymphödem zu tun hat, das ich auf dieser Seite habe", zeigte sich die einstige US-The Masked Singer-Teilnehmerin ratlos.

