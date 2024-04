June Shannon verrät: So geht es Annas Kindern nach ihrem Tod

Im Dezember ist Anna Cardwell (✝29) an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben. Im Interview mit ET verrät ihre Mutter June Shannon (44), wie es ihren hinterbliebenen Töchtern geht. "Ich kann nicht für Kylee sprechen, weil wir sie seit der Beerdigung nicht mehr gesehen haben, aber Kaitlyn macht sich großartig", versichert die "Hier kommt Honey Boo Boo"-Bekanntheit und fügt hinzu: "Sie geht auf eine öffentliche Schule. Sie macht sich viel besser als in ihrer Privatschule, was ihre Noten und so angeht. Ich bin mir sicher, dass Kaitlyn ihre guten und ihre schlechten Tage hat – genau wie ich, ich habe meine guten und meine schlechten Tage."

Nach wie vor macht der 44-Jährigen der Verlust ihrer Tochter schwer zu schaffen – dass Kylee bei ihrem Vater und Annas Ex-Ehemann Michael Cardwell wohnt, sei auch nicht gerade leicht für sie. "Das ist die Wahrheit: Kylees Vater sollte Kylee nicht großziehen und ich sollte Kaitlyn nicht großziehen", gibt June gegenüber dem Newsportal zu und erklärt weiter: "Ihre Mutter Anna sollte sie erziehen, und das sage ich immer und immer wieder. Sogar Kaitlyn sage ich das sehr oft: 'Ich werde niemals deine Mutter ersetzen.'"

Kurz nach Annas Tod verriet ein Insider gegenüber OK!, dass sich Oma June eine Therapie für ihre Enkelkinder in Erwägung ziehe. "Kaitlyn war sehr in Annas Kampf gegen den Krebs involviert, indem sie dafür sorgte, dass ihre Mutter ihre Medikamente nahm und ihr während des gesamten Prozesses zur Seite stand", erklärte die Quelle und betonte: "Es gibt also eine Menge zu verarbeiten."

