Ist das der Beweis für Anna Cardwells (†) Sorgerechtswunsch?

Ob das so stimmt? Anfang Dezember ist Anna Cardwell (✝29) an den Folgen ihrer schweren Krebserkrankung gestorben. Nach ihrem Tod zogen ihr Ex Michael und ihre Mutter June Shannon (44) wegen ihrer zwei hinterbliebenen Töchter vor Gericht. Zuletzt wurde ihr das Sorgerecht für Kaitlyn zugesprochen. Kylee lebt aktuell noch bei ihrem Vater. Nun meint June, dass Anna vor ihrem Tod preisgegeben habe, an wen das Sorgerecht gehen soll.

Laut OK! News behauptet die 44-Jährige, dass ihre verstorbene Tochter ihre Sorgerechtspläne für die kommende Staffel von "Mama June: From Not to Hot" vor der Kamera preisgegeben habe. "Am Ende des Tages folgen wir Annas Wünschen", stellt June gegenüber einer Nachrichtenagentur klar und fügt hinzu: "Die Leute werden das in dieser Staffel der Show sehen. Die Welt wird es aus Annas Mund hören."

Michaels Anwaltsteam zufolge habe es allerdings nie einen dokumentierten Beweis für Annas Sorgerechtswünsche gegeben. "Wir haben das schon einmal gehört, ich glaube, das behauptet Frau Shannon schon seit einiger Zeit, aber wir haben keine Dokumente und kein Filmmaterial gesehen", betonen die Juristen gegenüber dem Newsportal und stellen klar: "Um ehrlich zu sein, ist dies ein Fall, der sich in einem Gerichtssaal vor einem Richter abspielen wird und nicht über eine Reality-TV-Show."

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell im März 2023

Getty Images June Shannon im Januar 2018

