Streit um Geld: Will Honey Boo Boo June Shannon verklagen?

Bei June Shannon (44) will einfach keine Ruhe einkehren! Ende des vergangenen Jahres musste die TV-Persönlichkeit, bekannt als Realitystar Mama June, einen schweren Verlust verkraften: Ihre Tochter Anna Cardwell (✝29) verlor den Kampf gegen den Krebs und hinterließ zwei Töchter. Seitdem hat sich bei dem Familienoberhaupt aber einiges getan. June bekam eine eigene Show, die ihr nun scheinbar zum Verhängnis wird. In "Mama June: Family Crisis", berichtet ihre Tochter Alana, bekannt als Honey Boo Boo (18), davon, dass June ihr Geld falsch verwaltet haben soll. Will Honey Boo Boo ihre Mama deswegen verklagen?

In der Folge sprechen Alana und ihre Schwester Lauryn Shannon über die Art, wie ihre Mutter mit dem von der Familie erwirtschafteten Geld umgeht. Die beiden kommen zu einem Ergebnis: "Was Mama am besten kann: die Wahrheit in ihrem Lebenslauf dehnen." June habe versucht, "das Minimum herauszufinden, das sie auf Alanas Konto einzahlen konnte, das rechtlich in Ordnung war, und dann den Rest eingesteckt." Deswegen droht die 18-Jährige sogar damit, ihre Mutter vor Gericht zu ziehen.

Das Thema Geld scheint für June ein sensibles Thema zu sein. Vor wenigen Monaten warf sie Michael, dem Ex ihrer verstorbenen Tochter Anna vor, deren Kinder nur wegen des Unterhalts bei ihm aufnehmen zu wollen. "Er hat kein Recht auf Kaitlyn. Bei der Sache mit Michael geht es um Geld und bei Kaitlyn sollte es nicht ums Geld gehen. Kaitlyn will von ihrer biologischen Familie aufgezogen werden", beschwerte sie sich gegenüber The Sun.

Getty Images Honey Boo Boo und June Shannon im Juli 2018

Getty Images June Shannon, TV-Persönlichkeit

