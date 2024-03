Im Sorgerechtsstreit: Wo leben Kids von Anna Cardwell (†)?

Mit ihrem Tod vor wenigen Monaten hinterließ Anna Cardwell (✝29) ihre zwei Töchter Kaitlyn und Kylee. June Shannon (44), bekannt als Realitystar Mama June und Mutter der Verstorbenen, gibt nun ein aktuelles Update zu ihren Enkelkindern. "Kaitlyn lebt derzeit bei mir und Justin [Stroud]. Und Kylee lebt bei ihrem biologischen Vater, aber das wussten wir alle", erklärt die TV-Bekanntheit in einem Interview mit People. Anna teilte sich Kylee mit ihrem Ex-Ehemann Michael Cardwell. Wer der Vater ihrer ältesten Tochter ist, ist bis heute nicht bekannt.

Seit Wochen kämpft die 44-Jährige um das Sorgerecht für ihre beiden Enkeltöchter. Doch auch Annas Ex möchte neben seiner leiblichen Tochter Kylee auch deren ältere Schwester zu sich holen. Für June kommt das aber nicht infrage. "Er hat kein Recht auf Kaitlyn. Bei der Sache mit Michael geht es um Geld und bei Kaitlyn sollte es nicht ums Geld gehen. Kaitlyn will von ihrer biologischen Familie aufgezogen werden", wetterte June in einem vergangenen Interview mit The Sun. Michael hingegen besteht darauf, dass er "in der Vergangenheit eine dauerhafte, eindeutige, engagierte und verantwortungsvolle elterliche Rolle" für die Elfjährige eingenommen habe. Laut ihm habe Anna diese Beziehung unterstützt.

Junes Sorge um ihre Enkelinnen ist weiterhin groß. Neben ihrem Kampf um das Sorgerecht soll sie ebenfalls darauf bedacht sein, dass Kaitlyn und Kylee das Ableben ihrer Mutter, die an den Folgen ihrer Krebserkrankung starb, mithilfe einer Therapie verarbeiten können. "Kaitlyn war sehr in Annas Kampf gegen den Krebs involviert, indem sie dafür sorgte, dass ihre Mutter ihre Medikamente nahm und ihr während des gesamten Prozesses zur Seite stand. Es gibt also eine Menge zu verarbeiten", verriet ein Informant gegenüber OK!. Vor allem die Achtjährige leide sehr unter dem Verlust ihrer Mama: "Es war für Kylee schwieriger, den Tod ihrer Mutter [aufgrund ihres Alters] zu verstehen."

