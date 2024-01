June Shannon wirft ihrem Ex-Schwiegersohn Missbrauch vor

June Shannon (44) erhebt schwere Anschuldigungen! Ihre Tochter Anna Cardwell (✝29) starb im Dezember an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem kämpft Mama June mit dem Ex ihrer Tochter um das Sorgerecht ihrer beiden Töchter. Während Kaitlyn, die ältere der beiden, bei ihrer Oma lebt, wächst ihre Schwester Kylee bei ihrem Vater Michael auf. Der will nun auch Kaitlyn zu sich holen. Doch er und June streiten sich deshalb weiterhin. Nun steht sogar Missbrauch im Raum.

"Während seiner Ehe mit Anna hat der Kläger Anna und das Kind häufig körperlich missbraucht", heißt es in der Gerichtsakte, wie eine Nachrichtenagentur laut OK Magazine berichtet. June verfolge ein bestimmtes Ziel: "Es wäre nicht im besten Interesse des Kindes, sich in der Obhut und Kontrolle des Klägers zu befinden." Außerdem seien Kaitlyns Besuche bei Michael vor dem Tod seiner Ex eine Seltenheit gewesen.

Anna soll ihren Sorgerechtswunsch für ihre Kinder offengelegt haben. Wie OK! News berichtet, soll die Verstorbene diese in der kommenden Staffel von "Mama June: From Not to Hot" vor der Kamera preisgeben. "Am Ende des Tages folgen wir Annas Wünschen", stellte June gegenüber einem Medium klar und fügte hinzu: "Die Leute werden das in dieser Staffel der Show sehen. Die Welt wird es aus Annas Mund hören."

