Nur wegen Geld? June Shannon macht Annas Ex schwere Vorwürfe

Sie erhebt schwere Anschuldigungen! June Shannons (44) Tochter Anna Cardwell (✝29) starb im Dezember an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem kämpft Mama June mit dem Ex ihrer Tochter um das Sorgerecht ihrer beiden Töchter. Während Kaitlyn, die ältere der beiden, seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrer Oma lebt, wächst ihre Schwester Kylee bei ihrem Vater Michael auf. Dieser möchte auch das Sorgerecht für Kaitlyn haben. Nun macht June Michael schwere Vorwürfe!

Wie June gegenüber The Sun erzählt, soll ihre Tochter ihr am Tag vor ihrem Tod gesagt haben, dass Kaitlyn nicht bei ihrem Ex-Mann aufwachsen soll. Daher folge sie den Wünschen ihrer Tochter und wolle bis zum Schluss um das Sorgerecht für ihre Enkelin kämpfen. Zudem erhebt die TV-Bekanntheit schwere Anschuldigungen gegen Michael: "Er hat kein Recht auf Kaitlyn. Bei der Sache mit Michael geht es um Geld und bei Kaitlyn sollte es nicht ums Geld gehen. Kaitlyn will von ihrer biologischen Familie aufgezogen werden."

Michaels Anwalt zeichnet gegenüber dem Blatt jedoch ein anderes Bild. "Ich habe nichts in dieser Richtung gehört. Ich habe keine Unterlagen über die letzten Wünsche von Frau Cardwell gesehen", erklärt er in einer Stellungnahme. Zuvor begründete Michael den Antrag auf Sorgerecht damit, dass er "in der Vergangenheit eine dauerhafte, eindeutige, engagierte und verantwortungsvolle elterliche Rolle" für die Elfjährige eingenommen habe. Laut ihm habe Anna diese Beziehung unterstützt.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

Instagram / mamajune June Shannon, Reality-TV-Star

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

