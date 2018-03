Jennifer Lopez (47) verliert keine Zeit! Seit knapp einem Monat ist die Sängerin mit Baseball-Star Alex Rodriguez (41) zusammen, jetzt stellte sie ihn schon ihrer Mama Guadalupe vor. Am Wochenende verbrachten die Turteltauben romantische Stunden in New York. Erst ging's im Partnerlook zum Lunch in ein Edel-Restaurant und anschließend zum Spaziergang durch die Straßen des Big Apple. Mit dabei: Jennifers Mama – die sich ganz offensichtlich blendend mit dem neuen Freund ihrer Tochter verstand!



