Isabel Edvardsson (34) im Gefühlsrausch! In der vergangenen Episode der beliebten RTL-Show Let's Dance überraschte die Profitänzerin ihre Fans mit der Offenbarung eines süßen Geheimnisses – sie verkündete ihre Schwangerschaft. Künftig wird die Jubiläumsstaffel ohne die 34-Jährige weitergehen - Tanzpartner Maximilian Arland (36) erhält dafür Unterstützung von Sarah Latton (38). Auf Facebook und Instagram wurde Isabel kurz nach dem geplatzten Baby-Bömbchen mit zahllosen Glückwünschen überhäuft, ihre Bewunderer freuen sich mit der werdenden Mama. Jetzt nutzte die gebürtige Schwedin ihre Social-Media-Accounts, um sich für das schöne Feedback zu bedanken: "Muss erst mal alles kurz verdauen... Es ist so überwältigend euren Zuspruch mitzubekommen, dass ich Tränen in den Augen habe.... Danke! Man ist ja sowieso im Gefühlsrausch." Die Schwangerschaftshormone haben Isabel offenbar schon voll und ganz in ihren Bann gezogen – genau wie die schöne Tänzerin ihre Fans in den vergangenen zehn Jahren bei "Let's Dance".



