Ein zweites Baby für Sängerin Adele (28) und ihren Mann Simon Konecki? Die Spekulationen um eine erneute Schwangerschaft halten sich hartnäckig. Der Grund: Adele zeigt sich immer wieder in ein und derselben verdächtigen Pose! In der legt die Grammy-Gewinnerin ihre Hand beschützend auf ihren Bauch. Ein Zeichen dafür, dass Nachwuchs im Anmarsch ist? Ein Insider von Radar Online ist sich sicher: "Adele leuchtet geradezu und Simon hat bereits begonnen, an einem Kinderzimmer in ihrer Villa in den Hollywood Hills zu arbeiten."



