Von ihr lässt sich Jason Statham (49) doch gerne die Show stehlen. Bei der Fast & Furious 8-Premiere in New York wurde der Filmstar ganz schnell zum Nebendarsteller auf dem Teppich. Stattdessen lenkte seine Verlobte Rosie Huntington-Whiteley (29) alle Blicke auf sich. Das schwangere Model sorgte mit seiner Baby-Kugel, die es einem sexy geschlitzten Kleid präsentierte, für große Aufregung. Ganz relaxt ließ Rosie das Blitzlichtgewitter über sich ergehen und wirkte an der Seite von Bald-Papa Jason rundum glücklich.



