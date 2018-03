Alexandra (33) ist die erste weibliche Gewinnerin von The Biggest Loser. Innerhalb von sechs Monaten nahm sie unglaubliche 53,2 Kilo ab. Da stellt sich die Frage: Ist so ein krasser Gewichtsverlust in so einer kurzen Zeit überhaupt gesund? Auf der FIBO traf Promiflash den Fitness-Coach Felix Klemme (36), der mit Kandidaten in der TV-Show Extrem schwer - Mein Weg in ein neues Leben trainiert. Sein Urteil lautet: "53 Kilo in einem halben Jahr abzunehmen ist grundsätzlich gesund, wenn man dann auch die Wege dorthin gesund wählt."



