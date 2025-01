Vier "The Biggest Loser"-Kandidaten kommen aus Österreich

14 Kandidaten kämpfen ab dem 7. Januar 2025 bei der neuen Staffel von The Biggest Loser um den Titel "Größter Abnehmer" und um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die Show, die dieses Mal auch in der Primetime auf PULS 4 ausgestrahlt wird, findet auf der griechischen Insel Naxos statt. Anders als in den vergangenen Staffeln stammen in diesem Jahr gleich vier Teilnehmer aus Österreich. Roswitha aus Oberösterreich, Nicole aus dem Bezirk Ried im Innkreis, Franz aus Niederösterreich und Philipp aus Kärnten treten gemeinsam mit zehn deutschen Mitstreitern die größte Abnehm-Challenge des Jahres an. Unterstützt werden sie dabei von Christine Theiss (44) und Ramin Abtin (52) – beide ehemalige Kickbox-Weltmeister und erfahrene Coaches.

Die neue Staffel verspricht härtere Herausforderungen als je zuvor: Schon der Einzug ins Camp zeigt, dass die körperlichen und mentalen Anforderungen enorm sind. Beim sogenannten "Kofferlauf" entscheiden die Teilnehmer direkt zu Beginn, wer sich einen Schlafplatz verdient – eine Probe, die Franz als "brutal" beschreibt. Philipp, einst leidenschaftlicher Kraftsportler, hat das Ziel vor Augen, endlich wieder Skifahren zu können. Franz und Nicole wollen mit ihrer Vergangenheit abschließen, während Roswitha neue Perspektiven für ihr Leben sucht. Mit einer beachtlichen Gesamtmasse von zwei Tonnen an Startgewicht möchten die Teilnehmer nicht nur körperlich, sondern auch emotional Ballast loswerden. Dazu steht ihnen mit Martin, dem Publikumsliebling und Finalisten der vorherigen Staffel, ein erfahrener Mentor zur Seite.

Abseits der Wettkämpfe stehen besonders die Geschichten der Teilnehmer im Mittelpunkt. So hat sich Nicole nach persönlichen Rückschlägen entschieden, ihr Leben radikal zu verändern, und sieht die Show als ihren Neuanfang. Philipp, der in jüngeren Jahren als Kraftsportler erfolgreich war, sehnt sich nach seiner früheren Fitness und möchte für seine Familie ein Vorbild sein. Franz, der sich mit 50 Jahren einer der größten Herausforderungen seines Lebens stellt, hat in Interviews betont, dass es ihm mehr um Lebensqualität als rein um das Abspecken geht. Motiviert durch eine enge Gemeinschaft wollen sie sich gegenseitig antreiben. Die Mischung aus emotionalen Geschichten und harten Wettkämpfen macht die Show zu einem Highlight im neuen Jahr.

SAT.1/Ben Pakalski Ramin Abtin, "The Biggest Loser"-Coach

SAT.1/Julian Essink "The Biggest Loser"-Kandidaten 2024

