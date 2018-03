Endlich sind sie zurück! Am vergangenen Samstag ist auf RTL II die erste Folge der langersehnten fünften Prison Break-Staffel über die deutschen TV-Bildschirme geflimmert. Neben alten bekannten Gesichtern ist beim Final Break auch Homeland-Star Numan Acar als Hauptdarsteller zu sehen. Bei der Premiere in Berlin hat der Schauspieler Promiflash verraten, wie die Serienbrüder Wentworth Miller (44) aka Michael Scofield und Lincoln-Darsteller Dominic Purcell (47) privat so ticken: "Ich habe sie einfach als ganz coole Kollegen kennengelernt, die sehr, sehr professionell sind, ihren Job sehr ernst nehmen und total an diese Geschichte glauben. Ich meine, die sind in dieser fünften Staffel sogar Co-Produzenten. Das Ding ist schon ihr Baby!"



