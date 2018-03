Bei so viel Liebe wird nicht nur Victoria Beckham (43) ganz warm ums Herz: Familie Beckham gratuliert "ihrer Mutti" auf die denkbar niedlichste Art und Weise zum 43. Geburtstag! Die kleine Harper Seven (5) bringt Mama ein Geburtstagsständchen, während die Söhne Cruz (12) und Romeo (14) von Herzen kommende Worte an ihre Mutter richten. "Liebe Mama, herzlichen Glückwunsch, du bist die allerbeste Mama!", schreibt der kleine Cruz auf Instagram und postet ein Selfie mit seiner Mom. Auch Romeo veröffentlicht ein Bild mit seiner Mutter und schreibt dazu: "Ich liebe, wie du mich jeden Tag zum Lachen bringst und du scheinst immer glücklich zu sein, egal was passiert. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück."



