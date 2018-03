Tatsächlich! Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin Anne Wünsche (25) und ihr Verlobter Henning Merten haben Deutschlands Hauptstadt gemeinsam mit ihren Kids den Rücken gekehrt. Raus kam die News über den Wohnortwechsel nur, weil die beiden Fotos aus dem neuen Heim posteten und Annes Fans sie in einem Facebook-Live-Video mit Fragen bombardierten. Daraufhin plauderte die Schauspielerin aus dem Nähkästchen. "Seid ihr in Berlin geblieben? Zeigst du deine Wohnung? Nein, wir sind nicht mehr in Berlin, das kann ich euch schon mal so sagen. Wo wir hingezogen sind, will ich euch jetzt nicht sagen, wie der Ort heißt. Ich kann jetzt nur sagen, es ist das komplette Gegenteil von Großstadt und wir fühlen uns echt wohl hier", erklärte sie in dem Clip. Na, ob Großstadt oder Dorf: Hauptsache Anne und ihre Liebsten fühlen sich dort wohl.



