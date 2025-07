Hat Anne Wünsche Angst, dass ihre Kinder gemobbt werden?

Anne Wünsche (33) sorgt regelmäßig mit ihrem Auftritt auf der Plattform OnlyFans für Schlagzeilen. Die dreifache Mutter lässt ihre Fans dort an freizügigen Inhalten teilhaben und stellt sich nun einer häufig gestellten Frage: Hat sie keine Angst, dass ihre Kinder später dafür gemobbt werden könnten? Auf Instagram gab die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ehrlich zu, dass diese Sorge durchaus präsent ist. "Ich habe ein verdammt großes Problem damit, wenn jemand meine Kinder mobbt und beleidigt", erklärte sie in einem Reel. Doch für sie sind es nicht ihr Job oder ihre Inhalte, die das Problem darstellen, sondern die Erziehung von Kindern, die zu Mobbing neigen.

Die 33-Jährige betonte, dass sie sich nie als perfekte Mutter oder Person darstellen wollte. Vielmehr möchte sie ihre Kinder dazu ermutigen, anders zu sein, sie selbst zu bleiben und Toleranz zu zeigen – auch gegenüber anderen. Die Social-Media-Persönlichkeit nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. "Das Problem ist nicht mein Job, sondern die Erziehung der Eltern", sagte sie deutlich. Mit dieser Botschaft macht sie klar, dass sie ihren Kindern ein starkes Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben will und sich von Vorurteilen nicht einschüchtern lässt.

Als Influencerin und Model auf OnlyFans ist Anne nicht zum ersten Mal mit kritischen Fragen rund um ihren Beruf konfrontiert. Schon früher hatte sie verraten, dass ihre Kinder grundsätzlich wissen, was sie beruflich macht – und dass die Inhalte auf der Plattform für sie unzugänglich sind. "Natürlich wissen meine Kinder, was ich arbeite. Sie wissen auch ungefähr, auf was für einer Plattform das Ganze landet. Zumindest haben sie es schon mal gehört", erklärte sie auf Instagram. Anne scheint sich der Herausforderungen bewusst zu sein, die ihre Karriere mit sich bringt – und setzt dabei auf Offenheit und ein enges Verhältnis zu ihrem Nachwuchs.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter, Januar 2025