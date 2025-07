Job als OnlyFans-Model: Wissen Anne Wünsches Kids Bescheid?

Anne Wünsche (33) ist nicht nur Influencerin, sondern auch als Model auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. Da sie Mutter von drei Kindern ist, interessiert viele Fans, wie ihr Nachwuchs auf ihren Job reagiert. Auf dieses Thema geht die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit nun ein – weicht der Frage allerdings ein wenig aus. "Natürlich wissen meine Kinder, was ich arbeite. Sie wissen auch ungefähr, auf was für einer Plattform das Ganze landet. Zumindest haben sie es schon mal gehört", verrät sie auf Instagram. Die 33-Jährige stellt jedoch klar, dass die Plattform erst ab 18 Jahren freigegeben ist – und ihre Kids deshalb keinen Zugang haben.

Viel wichtiger sei für sie jedoch das "Warum": Anne möchte ihren Kindern Werte wie Selbstbestimmung vermitteln. "Ich kämpfe nämlich für ein freibestimmtes Leben. Und das bringe ich meinen Kindern auch bei – dass sie ein Leben führen, in dem sie sich nicht kleinmachen müssen, nur damit andere sich wohlfühlen", verdeutlicht sie. Auf diese ehrlichen Worte folgt eine geteilte Resonanz: "Mega Einstellung! Mach weiter so", lobt ein unterstützender Fan. Ein anderer hingegen kritisiert: "Frei sein bedeutet auch, Grenzen zu ziehen – vor allem, wenn es um Moral geht. Die Grenze und Moral hast du als Mutter lange aus den Augen verloren. [...] Eines Tages wirst du es bereuen."

Bereits in der Vergangenheit stand Anne aufgrund ihrer Tätigkeit auf OnlyFans unter öffentlicher Beobachtung. Immer wieder wurde Kritik laut, ihr Beruf lasse sich nicht mit ihrer Rolle als Mutter vereinbaren. Sogar das Jugendamt wurde durch anonyme Hinweise auf ihre Familie aufmerksam und führte Gespräche mit der dreifachen Mutter. In einer Presseerklärung, die unter anderem Promiflash vorlag, stellte sie klar, dass die Beschwerden nicht aus ihrem direkten Umfeld stammten, sondern ausschließlich aus dem Internet kamen. "In der Öffentlichkeit wird man sehr schnell zur Zielscheibe", betonte die Unternehmerin.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin